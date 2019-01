Perché fare di Salvini un martire politico

Se esiste un occulto regista che ha costruito la tragicommedia della richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell’interno Matteo Salvini costui non sembra fare un favore all’Italia e nemmeno alle forze politiche che lo ispirano o lo sostengono. E’ un sasso gettato a casaccio nello stagno, una strategia della destabilizzazione mirante a spaccare il governo, a mettere i due partners l’uno contro l’altro che può rivelarsi un boomerang. I grillini farebbero la differenza in un voto parlamentare,: difendendo Salvini rafforzerebbero l’esecutivo giallo-verde magari scontentando l’ala più integralista e komeinista del Movimento, astenendosi darebbero un segnale equivoco, schierandosi con il Pd contro il ministro affosserebbero l’esperierenza del gabinetto Conte, consegnerebbero il paese ad una opposizione oggi debolissima e sostanzialmente condannerebbero il paese ad una situazione di stallo pericolosissima. Ma chi arma la mano di quei magistrati che attaccano così duramente e direttamente la figura e la strategia del ministro dell’Interno o non ha fatto bene i suoi calcoli o punta precisamente alla ingovernabilità del paese. Che oggi non urla e non protesta, ma che di fronte al martire Salvini, al politico che tiene lontani gli immigrati a colpi di decreto e non si vuole nascondere dietro lo scudo della invulnerabilità offerto dalla politica potrebbe perdere la testa e reagire nel peggiore dei modi .”Chi sono io per non farmi processare? Sono pronto a farlo”, dice Salvini offrendo il petto al fuoco nemico. Giocano tutti d’azzardo, pare, senza rendersi conto che si è ampiamente superato il limite di sicurezza. Esagera Salvini con il suo atteggiamento intransigente? Forse. Ma i grillini appaiono speso più interessati ai loro affari di bottega che agli interessi del paese, e mostrano di soffrire fin troppo la straripante personalità di Matteo Salvini. Una scoperta per tutti.

