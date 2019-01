Blitz di parlamentari e sindaco sulla Sea Watch

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea Watch. «Abbiamo fatto un blitz – annuncia Fratoianni telefonicamente – utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo. Ci sentiamo dopo…». Il ‘blitz’ è confermato anche da Stefania Prestigiacomo che ha spiegato: «Siamo salpati questa mattina noleggiando un gommone da privati, dopo che per due giorni ci era stato negato di salire a bordo». Con loro, rivela la parlamentare, ci sono anche la mediatrice culturale Alessandra Sciurba, l’avvocato Nicoletta Piazzese e lo psichiatra Gaetano Sgarlata.

«Nessuno può comprimere le nostre prerogative parlamentari che ci consentono di salire a bordo, a maggior ragione perché l’imbarcazione non è in quarantena e anzi – altro fatto gravissimo e senza precedenti – l’autorità marittima sanitaria non ha accolto ieri la richiesta di accertamento sanitario inoltrata su nostro consiglio dal comandante», così la parlamentare nazionale di Fi Stafania Prestigiacomo. «È un fatto vergognoso – aggiunge – perché è stata negata per evitare qualsiasi tipo di contatto con chi si trova a bordo e impedire che si aprano così le procedure propedeutiche allo sbarco. C’è mare brutto e fa molto freddo – aggiunge l’esponente di Fi – noi siamo perché scendano tutti a terra, dando la precedenza ai minorenni, ma che scendano tutti».

Intanto Forza Italia si dice sorpresa e spiazzata dall’iniziativa dell’ex ministro Stefania Prestigiacomo. Autorevoli fonti azzurre definiscono autonoma e non concordata l’iniziativa della Prestigiacomo

