“Pagine viaggianti”, la cultura fa il bis al San Giovanni Addolorata

Il Progetto “PAGINE VIAGGIANTI”, basato sulla distribuzione e offerta gratuita di libri salvati dall’abbandono, raddoppia i suoi punti di lettura libera.

Dopo l’esperienza, che tanto successo aveva riscosso nel 2017, presso la sala d’attesa del Centro prelievi del Presidio Santa Maria, “Biblioteca libera” si rinnova e amplia la sua offerta riorganizzando lo spazio dedicato ai libri anche per bambini. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al sostegno della Abbott Farmaceutica.

Per favorire e valorizzare all’interno dell’Azienda la diffusione del libro e della lettura e per alleggerire le attese, ora anche presso la Hall del Corpo C del Presidio San Giovanni sarà inaugurata un’ulteriore “Biblioteca libera” dedicata a malati, congiunti, amici, dipendenti e “passanti”.

Le due iniziative, fortemente volute dall’Azienda, permettono attraverso il recupero del libro usato, di consentire alle persone presenti in ospedale di intrattenersi in una piacevole lettura utile ad alleviare anche lo spirito.

All’inaugurazione parteciperanno il Direttore Generale – Ilde Coiro, il Direttore Sanitario – Antonio Fortino, il Direttore Amministrativo – Cristiano Camponi, il Direttore della UOC Patologia Clinica – Mariarosa Gaudio e la Presidente dell’Associazione Libra 2.0 – Monica Maggi. Sarà presente anche l’Associazione “Donne di carta” che offrirà una performance delle “persone libro”, narrazioni a memoria di testi e poesie.

