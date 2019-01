CHIARIMENTI/ Asl Roma 4, il sindaco Cozzolino e la “cittadella della salute”

Dall’ufficio stampa della Asl Roma 4 riceviamo e volentieri pubblichiamo:

In merito all’articolo pubblicato in data 27 gennaio “Ostruzione dalla Regione Lazio” dal quotidiano La Provincia di Civitavecchia, l’ASL Roma 4 ritiene doveroso chiarire alcuni aspetti che sono stati evidenziati dal sindaco Cozzolino sulla realizzazione della cosiddetta “cittadella della salute”. L’iniziativa di trovare sul territorio del comune di civitavecchia un’unica sede idonea ad ospitare vari servizi sanitari e amministrativi e’ nata nel 2015 su impulso della Direzione Aziendale dell’ASL, al fine di razionalizzare da un punto di vista logistico le diverse attivita’ svolte dall’ASL sul territorio comunale, cosi come richiesto dalla Regione Lazio che ha inserito tale finalita’ tra gli obiettivi del direttore generale da raggiungere su tutti e quattro i distretti aziendali.

Per questo motivo l’ASL a dicembre 2017 ha deciso di indire, su autorizzazione della Regione Lazio, una manifestazione d’interesse per sondare se sul mercato ci fosse qualche soluzione in grado di soddisfare l’esigenza sopracitata. L’unica proposta e’ pervenuta dal Comune di Civitavecchia ma l’ASL fino a novembre 2018 non ha proceduto all’apertura dell’offerta, non di certo per manovre ostruzionistiche da parte della Regione Lazio, ma in quanto erano state evidenziate alcune problematiche relative alla sussistenza degli usi civici nell’area di Via Pecorelli, nonche’ alcuni dubbi su aspetti catastali che sono stati chiariti dal Comune di Civitavecchia solo recentemente nel mese di novembre 2018.

Nonostante l’indizione della manifestazione d’interesse non vincoli l’ASL ad espletare la procedura avviata, e’ comunque intenzione del Direttore Generale, Dr. Giuseppe Quintavalle, cosi come del resto gia’ rappresentato verbalmente circa 1 settimana fa al Sindaco Cozzolino, procedere entro febbraio 2019 all’apertura dell’offerta del Comune di Civitavecchia al fine di valutarne la fattibilita’ e la convenienza costi/benefici.

