DE VITO, PRESIDENTE OREF PALADINA IGIENE? PENSI A CONTI

Grillini irritati per parole su topi Campidoglio,«Tiezzi in scadenza» («A pochi giorni dalla scadenza del suo incarico, la Presidente dell’Oref non smette di stupirci. Dopo valutazioni dei conti che ci hanno spesso lasciato perplessi, ora la titolare dei Revisori si erge a paladina del decoro e dell’igiene degli uffici del Campidoglio, attitudini fondamentali per chi, nel ruolo di tecnico, dovrebbe occuparsi di bilancio e di controllo in maniera oggettiva e non dovrebbe perdere la maggior parte del proprio tempo attaccando sui giornali l’Amministrazione capitolina». Lo scrive su Facebook il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito in merito alle dichiarazioni rese della presidente dell’Oref Federica Tiezzi al Messaggero sulla presenza di topi in Campidoglio. Tiezzi ha detto al giornale: «Ormai siamo abituati, le pantegane ci fanno compagnia mentre facciamo i conti…alcuni uffici del Campidoglio sono insani». Oggi a commentare apertamente le sue parole è il presidente De Vito, che però non sarebbe l’unico ad essere irritato nella maggioranza M5S: «Anche in questa occasione, le parole della presidente Tiezzi ci confermano quanto la mission dell’Organo che presiede da anni sia in cima ai suoi pensieri. Ma un risvolto positivo in questa vicenda c’è – chiosa il presidente dell’Aula -: fra qualche giorno Federica Tiezzi lascerà l’incarico e tutti noi ne serberemo un ricordo indelebile, auspicando al contempo di avere miglior fortuna nella prossima estrazione del Collegio»

