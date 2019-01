Governo nella trappola dei media

Crisi dietro l’angolo se non arriva una soluzione in tempi utili. Il bombardamento ossessivo sulla questione migranti sta avendo effetti devastanti all’interno del governo. Salvini fa il San Sebastiano e dice “processatemi”, ma se i grillini voteranno per l’autorizzazione a procedere potrebber far saltare Palazzo Chigi. L’opposizione è debole in Parlamento, ma ha una maggioranza schiacciante sui media. E picchia durisssimo



Alla linea di Salvini, porti chiusi, stop ai migranti, pugno di ferro su tutto contrappongono la bandiera della solidarietà mancata, delle donne e dei bambini respinti, dei poveri boat people alla ricerca di un futuro e in in fuga da guerre e carestie. Che cuore ha il ministro dell’interno, come può rifiutare lo sbarco a quei poveri cristi torturati, malati? Poi scatta il secondo giro. La magistratura. Quali reati sta commettendo Salvini? Mandiamolo sotto processo. Non andrà in galera ma l’avremo inchiodato. Poi il blitz a bordo dei parlamentari di opposizione e , in risposta, l’ulteriore scatto della linea dura. Un braccio di ferro che si è fatto insopportabile, che comincia a preoccupare tutti, che lascia perplesso il paese che non capisce perché si sia arrivati a questo punto e non sa come se ne possa uscire. Infine il terzo incomodo, il Movimento Cinque Stelle, che si trova tra l’incudine e il martello, tra la lealtà verso l’alleato di governo e la spinta di una base che spinge per una dissociazione. Di Maio e compagnia vorrebbe che si discutesse di altro, di economia, di reddito di cittadinanza, di pensioni, di Europa. E’ il trionfo dell’opposizione, che è riuscita a creare il polverone, a infilare il dubbio nella compatta squadra di governo, che punta a dividere i “fratelli diversi” e riaprire i giochi politici nell’immediato. Perché c’è un elemento, in tutto questo scenario che sfugge ai più. Dire che questa situazione è stata creata a tavolino forse è troppo, ma sostenere che è stata amplificata e pilotata ad arte non sembra molto lontano della realtà. E’ stato attivato un meccanismo preciso che prevede un bombardamento ossessivo, continuo di notizie “contro” Salvini, contro la linea dura del governo. Al m inistro dell’interno vengono riservati pochi secondi di replica e di contro replica. Governano loro, i media. E non lasciano scambio, con un messaggio omogeneo che un po’ alla volta affonda in profondità. Si ha un bel dire che l’Italia è un paese maturo, che si fa condizionare sempre meno. Più alto è il tono del messaggio, più è confuso, più l’opinione pubblica si infastidisce, Ma qualcosa resta. Lega boom sicuramente, ma quando si sarà arrivato al massimo dell’estensione e comincerà il riflusso? L’opposizione al governo giallo-verde è debole in Parlamento ma è forte nei media, è ancora relativamente forte nel paese, conta decine di migliaia di amministratori, ha amici e sponsor di rilievo nel mondo della finanza, dell’economia, della cultura. E ha preparato per l’esecutivo una trappola dalla quale sarà difficile uscire indenni. La questione morale dietro alla quale tutti si nascondono porterà ad un “giudizio di Dio” nei confronti della Lega, spaccherà il paese, certo, ma potrebbe costare la testa del governo. Salvini lo ha detto, mi processino pure. Ma se i grillini voteranno per l’autorizzazione a procedere il ministro degli interni si dimetterà e salterà tutto. E’ l’ultima cosa che il Movimento vuole, ma la situazione potrebbe diventare ingovernabile. Un trappolone, sul serio. Il buon senso prevarrà? Quei quarantasette migranti provocheranno la c risi politica alla vigilia delle Europee? Ci siamo dimenticati tutto il resto. Nessuno si sarebbe mai immaginato che i riflettori dei media sbattessero ossessivamente quelle immagini davanti all’opinione pubblica. Chi può perdere la faccia ora? Come pensare che Salvini faccia marcia indietro se nessuno gli darà una mano? Anche lui sta tenendo duro,alzando c continuamente l’asticella. E l’Italia assiste attonita ad una situazione che non aveva voluto, che aveva calcolato. I sondaggi attribuisconi al governo in carica una maggioranza amplissima. Ma si può cadere lo stesso

Ti potrebbero interessare anche: