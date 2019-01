Multe cancellate ad amici e parenti: 197 indagati

Nuova tranche dell’inchiesta “Multopoli”, che negli anni scorsi aveva già fatto tremare il dipartimento Risorse economiche del Campidoglio e l’Ufficio contravvenzioni di via Ostiense. I numeri sono da record: 197 indagati per truffa e falso, tra i quali quattro ex dirigenti e funzionari capitolini, compreso il direttore – già allontanato – del dipartimento, Pasquale Libero Pelusi. I finanzieri del comando provinciale, su disposizione del pm Francesco Dall’Olio, hanno disposto il sequestro di più di un milione di euro. Tra i beneficiari del trattamento di favore – indagato e destinatario del provvedimento di sequestro – c’è anche il patron della Lazio, Claudio Lotito.

Tramite vari escamotage i funzionari – con la compiacenza di ex appartenenti alle forze dell’ordine – avrebbero cancellato migliaia di multe e contravvenzioni a centinaia di beneficiari. Uno dei trucchi utilizzati era quello di far passare come auto usate per servizi di scorta vetture normali, giustificando in questo modo l’annullamento della contravvenzione. Oltre a Pelusi, sono stati indagati anche Patrizia Del Vecchio – soprannominata negli uffici “la zarina” -, Laura Cirelli e Maria Rita Rongoni. I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2012 al 2014.

Ti potrebbero interessare anche: