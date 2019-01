L’UE GELA MAY, ‘NON RINEGOZIEREMO L’ACCORDO SU BREXIT’

Bruxelles sbatte la porta in faccia a Theresa May. All’indomani del dibattito e del voto alla Camera dei Comuni a Londra, oggi è arrivata secca la replica dell’Unione europea. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha gelato la premier britannica ribadendo ancora una volta che l’accordo di divorzio «non sarà rinegoziato» ed ha avvertito anzi che il rischio di un’uscita «non ordinata» del Regno Unito dall’Ue si avvicina sempre di più. Un contesto che prevede ogni tipo di scenari, anche «i peggiori». La richiesta di Downing Street, sulla spinta dei falchi brexiteer, di rinegoziare l’intesa tornando ancora una volta a Bruxelles con l’obiettivo di ottenere una modifica per allontanare il contestato backstop sulla questione del confine irlandese, per l’Ue resta dunque lettera morta. L’accordo sul tavolo «resta il solo e il migliore possibile – ha tuonato Juncker -. Lo abbiamo detto a novembre, ribadito in dicembre e poi a gennaio». L’oggetto del contendere resta appunto il backstop: meccanismo di garanzia imposto dall’Ue per assicurare che il confine fra Irlanda del Nord e Irlanda resti senza barriere anche dopo la fase di transizione post Brexit, quali che siano destinati a essere le future relazioni fra Londra e Bruxelles, come prevede fra l’altro lo storico accordo di pace irlandese del Venerdì Santo del 1998. La premier britannica «aveva dato il suo impegno personale» per evitare un ritorno a una frontiera fisica in Irlanda, ma nessuna garanzia può valere se fosse a tempo «determinato», ha sottolineato il presidente dell’esecutivo comunitario nel suo intervento alla miniplenaria a Bruxelles. Un concetto ripreso anche dal capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, che ha definito il backstop «non dogmatico», ma una soluzione «realistica». «Ho difficoltà ad accettare questo scaricabarile che alcuni» in Gran Bretagna «vogliono giocare contro di noi», dal momento che la premier May «ha preso le distanze dall’accordo che lei stessa aveva negoziato», ha accusato poi il francese. Mentre sulle «soluzioni alternative» al backstop che secondo May esistono – il riferimento della premier britannica è in particolare a non meglio precisati strumenti tecnologici -, Barnier ha lasciato intravedere un minimo spiraglio «solo dopo la firma dell’accordo di ritiro». Non prima, come pretenderebbe la maggioranza di Westminster. A delineare la fase di stallo del processo in corso sono poi i numerosi interventi degli eurodeputati convinti che alla compattezza dei 27 corrisponda invece una mancanza di unità a Londra. «Mancano poco meno di due mesi» alla data d’uscita del Regno Unito dall’Ue, «abbiamo urgentemente bisogno di vedere proposte positive da Londra su come superare lo stallo», ha ricordato Roberto Gualtieri (Pd). Mentre Antonio Tajani si è detto «preoccupato per il destino e i diritti dei 3 milioni e mezzo di europei, tra cui 600mila italiani» residente nel Regno. Intanto s’intensifica la preparazione dei piani d’emergenza Ue pronti a scattare in caso di una Brexit senz’accordo, con l’obiettivo di tutelare il più possibile i cittadini. La Commissione ha adottato tre nuove misure che tutelano gli studenti Erasmus, le pensioni dei cittadini che hanno lavorato in Gran Bretagna e i pagamenti per i programmi Ue dal bilancio 2019. E di piani per un ipotetico no deal è tornata a parlare pure la numero uno della Confindustria britannica (Cbi). Mentre la stessa May sembra iniziare a prendere in considerazione l’ipotesi d’un compromesso con l’opposizione laburista, di fronte all’ombra del fallimento del suo supplemento di negoziato sul backstop. Tanto da incontrare Jeremy Corbyn per un primo faccia a faccia dedicato ad approfondire il piano B del Labour su una Brexit più soft che mirerebbe a lasciare la Gran Bretagna almeno nell’unione doganale. Faccia a faccia «serio e utile», nella parole di una portavoce

