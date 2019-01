CORSICA, FA FUOCO SU PASSANTI BASTIA,POI SI TOGLIE LA VITA

Si è tolto la vita poco prima di mezzanotte l’uomo che, in un quartiere residenziale di Bastia, aveva aperto il fuoco oggi pomeriggio sui passanti, uccidendo una persona e ferendone altre 5. L’uomo, 65 anni, aveva fatto fuoco probabilmente per una violenta lite tra vicini. Il sessantenne era barricato da ore nel palazzo in cui abitava, nel quartiere di Montesoro, a sud di Bastia. Aveva aperto il fuoco sui passanti, sparando con un fucile da caccia dalla finestra della cantina. Poi, armato del suo fucile e di un taglierino, si era trincerato in un appartamento. La procuratrice di Bastia, Caroline Tharot, ha parlato di tre donne e due uomini feriti, fra i quali un poliziotto. L’agente era stato chiamato dagli abitanti del palazzo, poi aveva chiamato i rinforzi quando si era reso conto della violenta lite di vicinato che stava degenerando. «In totale – ha detto la magistrata – sei persone sono state colpite, una è deceduta». La vittima era un impiegato di un ufficio regionale per gli alloggi, secondo quanto riferito dal presidente del Consiglio esecutivo di Corsica, Gilles Simeoni. Era il portiere del palazzo e aveva 50 anni. Un altro dei feriti, un giovane di 23 anni, è in prognosi riservata. Una settima persona, inizialmente conteggiata tra i feriti, ha riportato soltanto uno stato di shock. I vicini hanno raccontato la furia dell’uomo: «poteva ucciderci tutti – ha raccontato a Le Parisien una donna – quando ha cominciato a sparare ho spinto la mia vicina Henriette e ci siamo chiuse a casa sua con un’altra vicina». La donna ha aggiunto che l’aggressore ha «sparato contro la porta e un proiettile ha raggiunto il frigorifero». Verso le 19:30, quando i soccorsi e la polizia sono entrati nel palazzo per evacuare alcuni feriti, sono stati uditi altri colpi di fucile. L’uomo, trovato senza vita dagli uomini dei reparti speciali del RAID al loro ingresso nell’appartamento dopo mezzanotte, aveva 65 anni ed era noto alla polizia per vari precedenti di violenze contro la persona

Ti potrebbero interessare anche: