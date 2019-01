MIGRANTI: QUINDICI MINORI NON ACCOMPAGNATI A BORDO SEA WATCH OSPITI A CATANIA

Sono quindici i minori non accompagnati a bordo della nave Sea watch 3 che si sta dirigendo verso il porto di Catania dopo avere lasciato la rada di Siracusa. I ragazzi, tutti tra i 14 e i 17 anni, sono attesi al porto del capoluogo etneo per essere ospitati in alcune strutture che si occupano dell’accoglienza dei minori. Ieri il Tribunale dei minori di Catania ha nominato i tutori, come prevede la legge, per i 15 ragazzi. Il più piccolo, Mamadou ha 14 anni e mezzo.

