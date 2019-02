CENTINAIO,HO PROPOSTA PER EMERGENZE XYLELLA E GELO IN PUGLIA

Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, martedì prossimo lancerà una proposta per affrontare i problemi legati alla Xylella e al gelo in Puglia. Ne ha dato notizia con un tweet. «Ieri incontro con i Presidenti delle Commissioni Camera e Senato Gallinella e Vallardi per emergenza Puglia. Xylella e gelate martedì proposta per risolvere questi problemi», si legge sull’account twitter del ministro

Ti potrebbero interessare anche: