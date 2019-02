Europee, Meloni capolista in tutta Italia. Fitto al Sud

Giorgia Meloni sarà candidata alle elezioni europee del 26 maggio capolista in tutta Italia per Fratelli d’Italia. “Vado in Europa per cambiare tutto. Penso che debba finire un’Europa a uso e consumo di Francia e Germania”, afferma la leader della destra sovranista e conservatrice. Con l’accordo di Aquisgrana “Merkel e Macron fanno un super Stato nella Ue” ma noi “non siamo colonie francesi e tedesche”.

La Meloni ribadisce quanto affermato nell’intervista ad Affaritaliani.it di martedì (clicca qui per leggerla) e lancia la sfida diretta a Forza Italia e a Silvio Berlusconi: l’obiettivo di Fratelli d’Italia, in vista del voto per l’Europarlamento, è “affermarsi come secondo movimento del Centrodestra. Alle prossime elezioni europee sarà una competizione franca tra noi e Forza Italia. Io credo che ci sia una distanza importante” tra i due partiti “soprattuto sul rapporto con l’Europa”. In attesa della nascita del nuovo soggetto politico, che verrà lanciato dopo le Europee, la Meloni sta perfezionando il cantiere sovranista/conservatore e Fdi, che al momento non abbandonerà la fiamma nel simbolo elettorale, sarà il cuore della rivoluzione che punta a creare la cosiddetta seconda gamba del Centrodestra con l’obiettivo di convincere Matteo Salvini e la Lega a rompere l’alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle.

L’ultimo tassello del progetto della Meloni è stato il patto federativo con il movimento “Basta tasse”, dopo l’ingresso di personalità di spicco come Francesco Storace, leader de La Destra, Stefano Maullo e prima ancora Raffaele Fitto. Ed è proprio quest’ultima una delle carte che Fdi giocherà alle Europee del 26 maggio. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, il fondatore di Direzione Italia, europarlamentare uscente, sarà il numero due in lista – dietro la leader – nella circoscrizione meridionale, che comprende anche la Puglia.

L’annuncio arriverà più avanti, anche perché probabilmente il nome di Fitto subito dopo quello della Meloni non sarà digerito facilmente dai colonnelli storici di Fratelli d’Italia, ovviamente non solo in Puglia ma anche nelle altre Regioni del Sud. Per Fitto, comunque, dopo il fallimento di Noi con l’Italia alle Politiche dello scorso 4 marzo, si tratta dell’ultima chance. Se non verrà rieletto in Europa, infatti, lascerà per sempre la politica. Ma il numero uno di Direzione Italia mette a segno anche un altro colpo. Sempre secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il fittiano Remo Sernagiotto, anche lui eurodeputato uscente, sarà il secondo in lista, sempre dopo la Meloni, nella circoscrizione Nord-Est.

