Il ministro Grillo: “Nessun presupposto perchè Lazio esca dal commissariamento”

Le dichiarazioni dopo la visita a sorpresa al pronto soccorso del policlinico. “Serve una figura terza: Zingaretti non puo’ fare anche il commissario” ha aggiunto la titolare della Sanità



“Ho letto i verbali. Al momento non ci sono i presupposti affinchè il Lazio esca dal commissariamento”. Lo ha detto la ministra della Salute, Giulia Grillo, al termine di una visita a sorpresa al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. “D’altronde basta girare per gli ospedali- ha aggiunto Grillo- per rendersi conto della situazione…”. “Fare ricorso è loro diritto – ha aggiunto – ma dopo ciò che ho visto anche oggi in questo ospedale, ritengo che sia necessaria una figura terza che abbia il tempo di dedicarsi alla Sanità. Il presidente Zingaretti è giustamente preso dal ruolo istituzionale e non può fare anche il commissario”. Ha aggiunto in merito al ricorso alla Consulta, presentato dalla Regione Lazio, sulla norma inserita nel decreto fiscale che prevede l’incompatibilità dell’incarico di commissario ad acta con ruoli istituzionali. “Mi hanno detto che Zingaretti qui non si vede da tempo – ha continuato Grillo – ma fare il commissario significa fare anche questo, per toccare con mano le carenze e le criticità che ci sono” ha concluso. La ministra era accompagnata dalla consigliera regionale del M5s, Roberta Lombardi, dai parlamentari m5s Francesco Silvestri e Massimo Baroni, e dal direttore sanitario dell’ospedale, Ferdinando Romano, Grillo si è fermata a parlare con il personale medico e con i cittadini.

Ti potrebbero interessare anche: