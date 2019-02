INFRASTRUTTURE: MODENA (FI), PARLANO DI TAV MA E45 CHIUSA

«Il Governo continua il balletto sulla TAV mentre l’E45 rimane chiusa e tanti ponti in varie Regioni d’Italia sono a rischio». Lo dice in una nota la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena. «Attendo con urgenza la risposta scritta che il Ministro delle Infrastrutture deve darmi alla interrogazione sul sequestro e la chiusura del viadotto Puleto sulla E-45 del 16 gennaio scorso». «Come me anche molti sindaci, imprenditori e cittadini sono ancora senza risposta nonostante i gravi disagi determinati dalla chiusura di un’arteria importantissima per i collegamenti con il Nord», continua Modena. «Non si tratta solo di un disagio alla mobilità ma anche di un grave danno economico e sociale per le popolazioni delle tre regioni principalmente interessate come Umbria, Emilia Romagna e Toscana», aggiunge la senatrice. «Non abbiamo nessuna notizia del famoso monitoraggio che Toninelli ha promesso e ancora non ha fatto così come non sappiamo se il Governo intenda o meno definire e finanziare insieme ad Anas, un piano di manutenzione straordinaria che preveda nuovi stanziamenti economici anche per permettere in tempi civili ed accettabili la percorribilità in piena sicurezza dell’intero tratto viario E-45 fra l’Umbria e l’Emilia Romagna», conclude Modena

