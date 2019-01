STOCK: PUNTA SU ITALIA CON ACQUISIZIONE DISTILLERIE FRANCIACORTA

Stock s.r.l, storico produttore di liquori conosciuto a livello internazionale, annuncia l’acquisizione di Distillerie Franciacorta S.p.A., azienda fondata nel 1901 a Gussago in Franciacorta e con una lunga tradizione in particolare nel segmento delle grappe. Obiettivo dell’operazione è la valorizzazione della storia e del know-how dell’azienda, i cui marchi saranno mantenuti e potenziati, in un’ottica di continuità con la proprietà storica, nell’importante contesto a vocazione vitivinicola del territorio di Franciacorta. La grande tradizione di Distillerie Franciacorta e le importanti competenze del suo personale, in particolare nel segmento delle grappe, ma anche nei vini e nei liquori, costituiscono elementi strategici che, uniti alla struttura organizzativa e commerciale di Stock, permetteranno alla nuova realtà di consolidare il posizionamento sul mercato quale top player del settore. «Questa operazione costituisce un importante investimento di Stock sul territorio italiano, – sottolinea Michael Kennedy, Amministratore Delegato di Stock S.r.l. – un primo passo di un progetto a lungo termine che intende consolidare e far crescere ancora di più la presenza di Stock in Italia, e che consentirà a entrambe le aziende di sviluppare con maggiore forza i rispettivi brand, valorizzando la produzione locale sul territorio di Franciacorta. Con questa operazione, Stock e Distillerie Franciacorta potranno diventare, insieme, il più rilevante player in Italia nel settore delle grappe, con un forte presidio della fascia premium sia per quanto riguarda i distillati, sia per quanto riguarda i vini prodotti in Franciacorta».

Le molteplici sinergie e la complementarietà delle reti commerciali delle due aziende consentiranno di dare una spinta maggiore alla crescita di tutti i brand, attraverso una graduale integrazione, con il contributo della proprietà storica, che affiancherà il nuovo management per un periodo di 4 anni. La forte presenza del gruppo Stock sui mercati esteri, inoltre, permetterà di incrementare la diffusione dei brand di Gussago fuori dai confini nazionali, con una più forte spinta all’internazionalizzazione. L’operazione diventerà effettiva a partire dal 6 maggio 2019. Gli advisor coinvolti nell’operazione per conto di Stock sono stati Studio Legale Bird&Bird nella persona di Francesco Barbieri, Partners S.p.A. con Michele Preda e Gianluca Cinti per gli aspetti strategici e M&A, e Grant Thornton in qualità di advisor finanziario. Distillerie Franciacorta è stata assistita da Studio Seccamani Mazzoli, dallo studio legale Mendolia & Partners, e dai professionisti Professor Bini e Professor Galli. Stock è un produttore storico nel settore del beverage e fra i più conosciuti e apprezzati a livello mondiale. Stock s.r.l. (Stock) fa parte di Stock Spirits Group, leader nel settore dei liquori nell’Europa Centro-Orientale, che distribuisce a livello globale un’ampia gamma di marchi europei di alta qualità. Fu fondata in Italia nel 1884 da Lionello Stock che, negli anni, ne ha portato i prodotti in tutto il mondo. Nel 2013, Stock Spirits Group PLC viene quotata in borsa sul mercato inglese. In più di 130 anni di storia, Stock è sempre stata capace di interpretare con successo i trend di mercato del momento, ed è stata vera e propria pioniera nel marketing degli spirits: pubblicità, campagne radio, inviti a concerti e a partite di calcio, collaborazioni con stilisti quali Christian Dior. In Italia l’azienda è principalmente conosciuta per il Brandy Stock 84, ed è leader di mercato con Limoncè e la vodka Keglevich

