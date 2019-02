CITTÀ METROPOLITANE:FALCOMATÀ,LEGGE NAZIONALE DECIDA DELEGHE

«Non ha senso che le deleghe che devono essere assegnate alle Città metropolitane debbano essere rimandate ad una contrattazione con le rispettive Regioni. Deve essere una legge nazionale a stabilire quali devono essere, anche differenziandole da territorio a territorio». Lo ha detto, parlando con i giornalisti, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. «Per noi è fondamentale – ha aggiunto Falcomatà – avere le deleghe della Cultura e del Turismo. Nella discussione per la riforma della legge Del Rio, Reggio Calabria è fra le quattro città, assieme a Venezia, Torino e Milano, che si occuperanno di redigere un testo di legge che passerà al vaglio del Governo centrale per la sua approvazione definitiva. Dapprima con un Decreto di urgenza per giungere, si auspica, ad una trasformazione in legge entro l’estate».

