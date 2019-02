Il pasticcio Tav, rissa Lega-M5S o gioco delle parti?

Dai migranti alla Tav, di emergenza (mediatica) in emergenza. La questione del Pil che va giù invece che salire come accade per gli altri paesi? Importante, certo, cruciale. Ma la rissa lega-M5S tira di più, fa salire l’audience in attesa di Sanremo. In realtà tutto è poco comprensibile. Sembra anzi un puzzle inestricabile. Non se ne esce? Le frasi ad effetto ci stanno tutte, naturalmente. Matteo Salvini visita il cantiere di Chiomonte e afferma: “Io sono per andare avanti, saremmo gli unici a fermarci”. Ribatte Luigi Di Maio: “Non vado in cantiere perché non c’è niente da vedere”. Ancora più netto il 5 Stelle Di Stefano: “Non si farà”. E ovviamente tutti a parlare di lite, scontro e addirittura di esecutivo a rischio. Ma andando oltre sia il Carroccio sia i grillini assicurano categoricamente che “non ci sarà alcuna crisi di governo”. “Non ci sono pericoli sull’immigrazione, figuriamoci se andiamo a casa sull’Alta Velocità”, fanno sapere dalla Lega. Dunque ci porteremo questo dubbio fino a quando? Fonti autorevoli lasciano intendere che sotto il polverone si lavori ad una soluzione light, con cambiamenti sostanziali e non di facciata al progetto della Torino-Lione che porterebbero ad un risparmio stimato tra uno e due miliardi di euro. Soldi da utilizzare poi per altri interventi, magari graditi al Movimento. Una soluzione di compromesso di altri tempi, che riecheggia atteggiamenti politici pratici e flessibili, lontani dagli eccessi della ideologia. In questo modo Salvini sarebbe soddisfatto e potrebbe affermare che la Tav va avanti e Di Maio comunque direbbe che ha imposto una revisione del progetto iniziale con un risparmio di soldi (da spostare anche per la sistemazione di strade, ponti e reti ferroviarie).

Meno credito ha per ora la soluzione forte, se il ministro Toninelli si impuntasse dovrebbe misurare la sua intransigenza con un voto in Parlamento, dove i grillini si troverebbero clamorosamente soli. Resterebbe l’idea di un referendum popolare, da tenersi solo in Piemonte. A quel punto tutti si inchinerebbero al giudizio degli elettori. Ma pochi pensano sul serio a questa soluzione

