MAFIA: ORLANDO, ‘TOLTA LA SCORTA A RUOTOLO, CASUALITÀ?’

«Hanno tolto la scorta a Sandro Ruotolo,giornalista da sempre impegnato in inchieste sulle mafie. E anche il giornalista che si è occupato della ‘Bestià, il dispositivo propagandistico del ministro dell’Interno. Casualità? Lo chiederò in Parlamento». Lo scrive su Twitter il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando

