MALTEMPO: FI, ANAS SENZA MEZZI IN VENETO, GOVERNO CHIARISCA

Cortina bloccata, è questa sicurezza per Mondiali 2021?

«In piena bufera di neve gli operai dell’Anas sono stati lasciati con pochissimi veicoli a disposizione, per di più vecchi e sprovvisti delle obbligatorie catene. Accade a Cortina! Ci domandiamo se siano questi i presupposti per ospitare in sicurezza i mondiali del 2021; investimenti zero, sicurezza zero». Così, in una nota, i deputati di Forza Italia Dario Bond e Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. «Il traffico verso la città – aggiungono – è bloccato dalle prime ore di questa mattina a causa dei disagi causati da numerosi mezzi pesanti, anch’essi sprovvisti del necessario equipaggiamento invernale, a cui nessuno ha obbligato lo stop invece previsto dal blocco del traffico imposto dalla Protezione Civile. Presenteremo un’interrogazione parlamentare ai ministri Salvini e Toninelli per accertare le responsabilità che hanno portato a questa assurda situazione» concludono i due parlamentari di Forza Italia.

