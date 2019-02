MINORI: FORUM FAMIGLIE, VIA A PROGETTO ‘STEM’ CONTRO POVERTÀ EDUCATIVA

Abc delle emozioni, inclusione sociale, sostegno della genitorialità, promozione di dinamiche emotivo-relazionali positive, responsabilizzazione e coinvolgimento diretto di insegnanti e famiglie nelle attività di formazione di allievi e figli, alfabetizzazione digitale integrata: c’è tutto questo e molto di più nel progetto ‘Stem – Storie Emozionalì, selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambinì nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso dal Forum delle Associazioni Familiari in collaborazione con Sapienza – Università di Roma. L’iniziativa, di durata triennale, partirà ufficialmente lunedì 4 febbraio nelle scuole di Roma che hanno aderito al progetto. Prevede laboratori e percorsi per varie classi di alcuni Istituti Comprensivi della Capitale, con l’obiettivo di promuovere le competenze relazionali, la comprensione e gestione delle emozioni e i comportamenti pro-sociali e di formare, nel contempo, gli insegnanti accanto ai loro alunni al ‘coding’ digitale e alla robotica con finalità educativa. I laboratori si integreranno con la didattica curriculare e porteranno alla creazione, da parte degli studenti delle varie classi, di un videogame e di un gioco da tavolo, che verranno elaborati sulla base delle competenze acquisite nel triennio, in modo da diventare supporti didattici da diffondere agli studenti degli anni successivi e a tutte scuole del territorio. Per i docenti sono previsti specifici percorsi di formazione e rafforzamento delle competenze e conoscenze del Team Digitale, così da renderli autonomi nella gestione futura di progetti didattici tecnologico-emotivi integrati tra i vari ordini e gradi. Nel progetto verranno coinvolte, a partire dal secondo anno, anche le famiglie, che saranno sensibilizzate all’utilizzo consapevole e positivo del digitale come strumento sia educativo che comunicativo con i propri figli, consolidando lo sviluppo delle competenze Stem e di pensiero computazionale anche a casa, grazie a un kit di robotica in dotazione a ciascun alunno. Un’interessante e coinvolgente occasione per esplorare insieme – genitori e figli – il mondo digitale, scoprendone almeno gli aspetti di base. Grazie al finanziamento dell’impresa sociale ‘Con i Bambinì, tutte le attività e i laboratori previsti nel progetto saranno totalmente gratuiti.

