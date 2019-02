MOVIDA: 8 BUTTAFUORI ‘FUORILEGGÈ,UN ARRESTO E DIECI DENUNCE

Per gli addetti alla security 1600 euro di multa ciascuno (

Sorpresi e multati con 1600 euro ciascuno otto buttafuori, un arresto per spaccio, 10 persone denunciate, sequestrati 100 chili di alimenti, chiuso un locale e multe per un totale di 30 mila euro. È il risultato di un maxi-controllo compiuto la scorsa notte dai carabinieri nei quartieri della cosiddetta «movida» a Testaccio, San Saba, Caracalla e Aventino. A prendere parte all’operazione i carabinieri della Compagnia Roma Centro, della compagnia Roma Casilina, del Nucleo Radiomobile di Roma, dell’8ø Reggimento «Lazio», del Nas e del Comando Tutela del Lavoro. Un cittadino del Gambia di 22 anni – nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti – è stato sorpreso in via di Monte Testaccio mentre stava spacciando dosi di marijuana. Altre 10 persone sono state denunciate a piede libero: in 8 sono stati sorpresi a guidare in stato di ebbrezza alcolica, un cittadino della Colombia di 21 anni residente a Riano è stato «pizzicato» in via Nicola Zabaglia in possesso di due smartphone risultati rubati, mentre l’ultimo, un cittadino cubano di 26 anni, stava guidando con una patente risultata contraffatta. I carabinieri hanno avviato un monitoraggio delle persone addette ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, meglio conosciute come «buttafuori», spesso reclutati senza formazione e senza verificarne il possesso delle prescritte autorizzazioni. Nei 9 locali ispezionati – la maggior parte dei quali risultati in regola – sono stati trovati 8 «buttafuori» irregolari poiché non iscritti all’elenco prefettizio che sono stati contravvenzionati con una sanzione amministrativa di 1666,66 euro ciascuno; sanzionati anche i titolari dei locali per ognuno degli addetti alla security non in regola che avevano impiegato. Altri esercizi commerciali, perlopiù ristoranti, sono stati sanzionati per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, per la mancata rintracciabilità dei prodotti alimentari e per l’impiego di lavoratori «in nero». Sono stati sequestrati complessivamente 100 Kg di alimenti e per uno dei ristoranti «fuorilegge» è scattata anche la chiusura dell’attività per aver impiegato 3 lavoratori non in regola sui 5 totali. Otto persone di provenienza sudamericana, prive documenti, sono state portate in caserma per essere sottoposte a fotosegnalamento dopo essere state sorprese ad esercitare la prostituzione transessuale. Sono state controllate complessivamente 117 autovetture e 144 persone

