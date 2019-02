MSC CROCIERE: ARRIVA ZOE, LA PRIMA ASSISTENTE VIRTUALE DEL SETTORE

– ZOE – la prima assistente virtuale di crociera al mondo – è pronta a portare i servizi per gli ospiti delle navi MSC Crociere a nuovi entusiasmanti standard di innovazione tecnologica incentrata sul cliente. Sviluppata in collaborazione con HARMAN e Samsung Electronics, ZOE è un’intelligenza artificiale (AI) dotata di un sistema vocale all’avanguardia in grado di interagire in sette lingue differenti e si troverà all’interno di ogni cabina. ZOE può rispondere a più di un centinaio di domande relative all’esperienza in crociera, fornendo informazioni sui servizi a bordo, guidando il crocierista nella scelta dei servizi e aiutandolo nelle prenotazioni. Semplice da usare: infatti i crocieristi devono solo dire «OK ZOE», e l’assistente virtuale è pronta a dare il suo aiuto. La tecnologia di riconoscimento vocale rende facile l’accesso a tutte le informazioni con l’unico ausilio dei comandi audio. ZOE rappresenta un unicum nel campo dell’industria crocieristica, ed è un ulteriore esempio di come MSC continui ad essere all’avanguardia nell’impiego della tecnologia per migliorare l’esperienza a bordo. ZOE debutterà a bordo di MSC Bellissima (in arrivo a marzo 2019) e successivamente sarà disponibile su tutte le altre nuove navi, incluse MSC Grandiosa (novembre 2019) e MSC Virtuosa

«L’esperienza in crociera è in costante evoluzione e l’offerta si arricchisce con una scelta sempre più ampia di strutture e servizi – sottolinea Gianni Onorato, CEO MSC Crociere-. Nel 2017 abbiamo introdotto MSC for Me, una piattaforma di innovazione digitale leader del settore che ha rivoluzionato l’esperienza personale del viaggio in mare. Tale tecnologia è stata progettata per combaciare con il design delle nuove navi, e incorporata e considerata in ogni step del processo di creazione del prototipo, dalla nascita del concept fino alla sua realizzazione.» Onorato ha continuato: «MSC For Me ha rappresentato soltanto la fase iniziale del progetto di crociera high-tech. Era necessario incontrare il vero bisogno degli ospiti, e cioè quello di rispondere alle loro domande in modo semplice e rapido, permettendogli così di trarre tutto il meglio dalla propria esperienza a bordo. Abbiamo studiato e analizzato le più moderne tecnologie e abbiamo identificato l’assistenza vocale e l’Intelligenza Artificiale come la soluzione ottimale. Così è nata ZOE.» Questo incredibile servizio per gli ospiti è stato sviluppato in collaborazione tra il team Business Innovation di MSC Crociere e HARMAN International, compagnia del circuito Samsung Electronics. La partnership ha dato vita alla più raffinata tecnologia vocale nonché alla più elevata expertise in tema di vacanze in nave, condividendo l’idea di vivere sempre connessi, anche durante il viaggio. «Oggi i consumatori hanno aspettative sempre più elevate per le esperienze connesse ovunque essi vivano, lavorino e viaggino -ha affermato Sanjay Dhawan, Presidente – Connected Services and CTO, HARMAN-. Gli assistenti digitali e le tecnologie di riconoscimento vocale hanno permesso di rendere l’esperienza altamente personale, adattabile e intuitiva. Il nostro team di HARMAN Connected Services è incredibilmente entusiasta di portare questa innovazione a MSC Crociere mentre modernizziamo e miglioriamo l’esperienza degli ospiti dall’inizio alla fine.» ZOE è stata ideata e progettata per arricchire MSC for Me e interagisce con le TV presenti in cabina. La lunga partnership con Samsung Electronics ha pensato al software Hotel Management System, che permette all’assistente personale di connettersi con i dispositivi televisivi, fornendo ai crocieristi approfondite informazioni sulla vita di bordo. «Samsung è impegnata a fornire la propria tecnologia per migliorare la qualità della vita delle persone e per sostenere la competitività delle aziende -spiega Hyesung Ha, Senior Vice President del gruppo Enterprise Product Marketing, Samsung Electronics-. La partnership con MSC Crociere è un esempio di come le nostre soluzioni avanzate migliorano l’esperienza degli ospiti: non solo display per accedere a informazioni e contenuti di infotainment, ma una vera esperienza digitale. Attraverso questa partnership di lunga durata, Samsung e MSC Crociere stanno apportando innovazioni autentiche al settore delle crociere»

Per assicurarsi che ZOE possa incontrare ogni necessità dell’ospite, l’assistente virtuale è stata programmata e provata per rispondere prontamente a più di 800 domande. Testata sulla base di conversazioni reali, ha la capacità di riconoscere l’eloquio naturale, oltre all’abilità di trasformare le parole in testo e viceversa (il tutto provato per mezzo di verifiche comportamentali, esperienziali e performative). ZOE è un’intelligenza digitale ed è in costante evoluzione, è pensata per continuare ad imparare e migliorare le sue risposte che si basa sulla reale interazione con gli ospiti. Va da sé che, nonostante ZOE sia presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la sua tecnologia non intende assolutamente rimpiazzare l’interazione umana tra lo staff a bordo e i crocieristi, ma solo permettere agli stessi di disporre di una comunicazione più flessibile senza abbandonare il comfort delle cabine.

