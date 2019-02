TUSCIA/ Leghisti in piazza per sostenere Salvini

Il senatore della Lega Umberto Fusco vuole far sentire la vicinanza dei militanti viterbesi del partito al ministro Matteo Salvini ed annuncia una mobilitazione in piazza per firmare ed esprimere solidarietà nei confronti dello stesso. “I militanti di Viterbo e di tutto il territorio sono pronti a far sentire il loro calore al ministro che con impegno, serietà e buonsenso sta difendendo i confini della nostra Patria – afferma Fusco – Sabato 2 e domenica 3 febbraio saremo in piazza con i gazebo nella nostra provincia dove sarà possibile esprimere concreto sostegno a Salvini, invitandolo ad andare avanti con la sua azione a difesa dell’Italia e degli italiani. In tantissimi hanno risposto all’appello: Viterbo, Orte, Tuscania, Bassano Romano, Montefiascone, Sutri, Vetralla, Gallese, Bolsena, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Vitorchiano, Barbarano Romano, Tarquinia, Carbognano. Tutti in campo per sostenere il nostro Capitano”.

