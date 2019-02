VIADOTTO E45: RIAPERTURA PARZIALE NON PRIMA DI 5 GIORNI

Occorreranno almeno cinque giorni per rendere la E45 operativa dopo il provvedimento di autorizzazione alla riapertura del viadotto Puleto, al confine tra le provincie di Arezzo e Forlì Cesena, notificato questa mattina dal procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi ad Anas. L’opera rimane comunque sotto sequestro. Da quanto appreso gli interventi di Anas dovrebbero cominciare subito seppur vincolati al meteo, attualmente difficile lungo tutto il tratto della E45 interessato. La società dovrà tra l’altro provvedere al ripristino del regolare drenaggio e installare appositi sensori per il costante monitoraggio delle vibrazioni. Il transito sarà ammesso solo a veicoli non superiori alle 3,5 tonnellate, a una velocità massima di 50 km/h e sulle due corsie centrali.

