A CORVIALE IL FARMER’S MARKET CON PRESIDIO PS E SERVIZI

Riaprire il Farmer’s Market di Corviale, arricchendolo di nuovi servizi, come una farmacia e un ufficio postale, e di un presidio della Polizia di Stato. Si propone questo obiettivo la proposta di delibera della maggioranza M5S che a breve arriverà in Assemblea Capitolina. A prima firma del presidente della commissione Commercio di Roma, Andrea Coia, il testo dà mandato ai dipartimenti competenti «di prendere in custodia l’immobile», di «procedere al frazionamento strutturale» per adibire una parte del vasto immobile a mercato e l’altra a servizi, e indire infine «le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione del servizio postale e dei posteggi commerciali». Tra le premesse del documento si ricorda che, tra gli «obiettivi da perseguire», l’amministrazione comunale ha «la valorizzazione dell’economia locale mediante implementazione di prodotti a km 0 con lo scopo di favorire le attività agricole curate nell’ambito del contesto urbano». La delibera, quindi, considera che Roma Capitale «ha già nella propria disponibilità il Farmer’s Market di Corviale» in via Marino Mazzacurati e «che i lavori di ristrutturazione ed adeguamento i relativi costi inerenti i locali destinati ai servizi saranno effettuati e sostenuti dai soggetti titolari o aggiudicatari degli stessi». Coia, interpellato in merito, spiega all’ANSA: «Vogliamo un centro servizi presidiato che dia anche sicurezza e servizi ai cittadini. Il Farmer’s Market in questione è chiuso da qualche anno e un obiettivo realistico è riaprilo entro il 2019. Vorremmo discutere questa delibera martedì 12 febbraio dopo l’ultimo parere della commissione Patrimonio attesa per venerdì». A lavorare al progetto anche Stefano Lucidi, assessore al patrimonio del municipio, che spiega: «Quell’edificio, un fabbricato di 1500 mq, è stato attivo come Farmer’s market per qualche anno fino al 2015. I banchi, però, aprivano un giorno e mezzo a settimana. Noi pensiamo che ora dovrebbe operare tutti i giorni. Unendo il mercato, la farmacia (che ora già esiste ma in un luogo piuttosto nascosto e con spazi modici), l’ufficio postale e il presidio di polizia si crea un circolo virtuoso

