Atac, più ore di guida per i macchinisti

E’ la direttiva dell’Atac ai macchinistisulle linee A e B del metrò. Nel 2020 tocca produrre 400mila chilometri in più rispetto al 2018, così dice il piano di concordato appena avallato dal Tribunale fallimentare e dai creditori. L’asticella si alzerà ulteriormente nel 2021, quando la partecipata si è impegnata a centrare quota 9,3 milioni di «vetture/km», quasi 700mila in più rispetto all’anno passato. Per questo è partita, sottotraccia ma speditamente, la trattativa con i sindacati per allungare l’orario di guida effettiva dei conducenti. I macchinisti oggi passano al timone dei convogli solo 3 ore e 50 minuti, anche se il turno supera di poco le 6 ore. Ora la società comunale vorrebbe allungare l’orario di guida effettiva – cioè quella passata nella cabina dei treni – di 25-30 minuti. Per arrivare, almeno, a 4 ore e 15 minuti. A parità di salario, ma i conducenti avrebbero un vantaggio: una volta terminato il servizio sui binari e le altre operazioni preparatorie, potrebbero staccare. L’offerta è stata illustrata così ai sindacati interni. Gli stessi che salirono sulle barricate quattro anni fa, quando provò ad aumentare l’orario l’ex sindaco Ignazio Marino. Ora ci riprovano i manager nominati da Virginia Raggi e i 5 Stelle. Per rendere più appetibile la proposta, l’Atac potrebbe anche rivedere l’obbligo di timbrare il badge a inizio e fine turno, impegno introdotto proprio dalla vecchia governance ai tempi di Marino.

Per la municipalizzata l’obiettivo numero uno, in questa fase, è aumentare le corse e la produttività dei dipendenti, «senza incrinare però il rapporto con i macchinisti», dicono in via Prenestina. I traguardi fissati insieme ai giudici e ai commissari sono ambiziosi. «Il servizio del trasporto pubblico metropolitano erogato a decorrere dal 2009 ha costantemente disatteso gli obiettivi programmati fino a far registrare, nell’esercizio 2016, uno scostamento negativo dell’11%», si legge nelle carte del concordato. Qualche miglioramento si è già registrato: a novembre 2017, le metro rispettavano il 75% delle corse programmate, a novembre 2018 si era arrivati al 98%.

Ti potrebbero interessare anche: