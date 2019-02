CASERTA: 2 IMMIGRATI IN BICI INVESTITI E UCCISI

Due cittadini stranieri, di origine africana, sono stati investiti e uccisi a Teverola, in provincia di Caserta. I due, ancora in corso di identificazione, stavano percorrendo a bordo di biciclette la strada statale 7 bis. I Carabinieri della stazione di Teverola sono intervenuti su segnalazione di un passante e sul posto hanno trovato, sul ciglio della strada, due biciclette distrutte e i corpi senza vita dei due cittadini stranieri. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Aversa e della stazione di Teverola.

