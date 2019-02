GOVERNATORE DEM IN FOTO CON MASCHERA KKK, ‘NON SONO IÒ

Scandalo nel partito democratico per una foto shock del governatore della Virginia, appoggiato nelle elezioni di metà mandato da Barack Obama. Dall’annuario scolastico degli anni del college spunta, nella pagina di Ralph Northam, uno scatto che immortala due ragazzi: uno con il viso truccato per sembrare nero, l’altro mascherato con l’uniforme del Ku Klux Klan. Una foto per la quale Northam chiede scusa, ammettendo inizialmente di essere uno dei due ragazzi nello scatto. Poi però cambia versione dei fatti: «non sono io nella foto». E per questo «continuerò a servire lo stato» dice respingendo il pressing bipartisan a fare un passo indietro e dimettersi. «Quando il mio staff mi ha mostrato la foto, l’ho vista per la prima volta. Sono rimasto rimasto sorpreso che fosse sulla pagina» dell’annuario scolastico. «Non penso di essere io nella foto» spiega, ammettendo di essersi truccato il viso in un’occasione per somigliare a Michael Jackson. «Ammetto che si tratta di una foto orribile sulla mia pagina» dell’annuario: «di questo mi prendo la responsabilità. Ma non sono io nella foto. Continueremo a cercare le prove per confermare queste mie dichiarazioni e vi rassicureremo» aggiunge Northam. «Sono pronto a guadagnarmi il vostro perdono. Sono pronto a iniziare da oggi». Le sue parole non bastano però a calmare le polemiche e le richieste di dimissioni immediate. Al coro dei repubblicani che ne chiedono l’uscita, si sommano i vertici e gli esponenti di primo piano del partito democratico. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, bollando la foto come «razzista e contraria ai valori americani», chiede al governatore di «fare la cosa giusta». Più esplicite le richieste del senatore Bernie Sanders e del vice presidente Joe Biden: Northam deve lasciare. Secondo i democratici, l’essersi assunto inizialmente la responsabilità dello scatto, dicendo di essere uno dei due ragazzi nella foto senza però specificare quale, fa scricchiolare la sua versione dei fatti e non gli lascia alternative se non lasciare. Se si dimettesse Northam sarebbe il primo governatore della Virginia a fare un passo indietro dai tempi della Guerra di Secessione. In caso di dimissioni il suo posto sarebbe preso da Justin E. Fairfax, un democratico e il secondo afroamericano eletto nello stato. Si tratterebbe di un avvicendamento importante e simbolico, visto il ruolo della Virginia ‘confederatà e schiavista durante la guerra

