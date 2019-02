GOVERNO: DI MAIO, SONDAGGI SERVONO FARLO CADERE,NON LEGGERLI

– «I sondaggi servono in un modo o in un altro a far cadere il governo: agli uni fanno pensare che possono farcela da soli, agli altri fanno temere che stanno perdendo consenso. Leggiamoli poco, contano di più le piazze». Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5s, in un comizio a Teramo in vista delle regionali in Abruzzo. Di Maio ricorda: «Prima delle politiche ci davano al 26% e io e Alessandro Di Battista che giravamo le piazze ci stupivamo. Poi abbiamo preso il 33%».

