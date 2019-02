PD: ZINGARETTI STAR DEI SOCIAL, IL PIÙ VISTO SU FACEBOOK

Nicola Zingaretti star dei social nella giornata della Convenzione del Pd. Nel corso della diretta Facebook dei lavori sulla pagina del Pd, l’intervento del governatore del Lazio è stato il più visto con picchi di 1.550 visualizzazioni a fronte delle circa 800-1.000 di Roberto Giachetti e delle circa 7-800 di Maurizio Martina. In una elaborazione dei volumi di conversazione su Twitter (‘buzz’) su quanto si è parlato dei candidati alla segreteria del Pd, Zingaretti figura in testa in una scala 0-300 con un volume di circa 338 conversazioni. A seguire, Giachetti con un volume di oltre 200 e Martina con circa 150. Analizzando, invece, l’andamento degli hashtag ‘primarie Pd’ e ‘ConvenzionePd’, Zingaretti figura sempre avanti con un volume pari a 1.5K, poi Giachetti e ancora Martina con circa le metà del volume.

