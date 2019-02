PREZZI: ORTAGGI FINO A 3 VOLTE PIÙ CARI PER GELATE, DA FINOCCHI A INSALATE

Un piatto di verdure in questa stagione può costare fino a 3 volte di più rispetto all’anno scorso. Colpa delle gelate e del maltempo che fanno registrare aumenti record dei prezzi all’origine per finocchi e cavolfiori, ma anche per vari tipi di insalate, indivia, e carciofi, i tipici ortaggi invernali. Una situazione a causa delle gelate e del maltempo che si sono abbattuti nelle regioni del Sud. A segnalare rincari generalizzati è l’Ismea con una dettagliata rilevazione che si riferisce a una media dei prezzi della I e IV settimana di gennaio elaborata dalla Rete di Rilevazione Ismea. L’Adnkronos ne ha preso visione constatando come si tratti di un fenomeno non legato a speculazioni dal campo alla tavola, almeno in questo primo anello della filiera: i coltivatori producono di meno, devono riscaldare maggiormente le serre e i prezzi salgono. Ed è proprio la Puglia, dove già si contano ingenti danni agli uliveti per la xylella e più in generale all’agricoltura per le gelate dell’anno scorso, secondo Coldiretti stimati in circa 1,5 miliardi di euro, che il fenomeno è particolarmente accentuato. A Bari e a Foggia infatti, l’insalata iceberg ha raggiunto aumenti rispettivamente del 284,9% e del 276,7%, quasi triplicati rispetto all’anno scorso, e a fronte di una media del +60,3%

