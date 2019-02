Valanga in Val d’Aosta, un morto. E a Cortina si stacca slavina vicino a una pista

Almeno uno scialpinista è morto in Val d’Aosta nel comune di Saint Pierre a causa di una valanga, mentre una slavina si è staccata anche sui monti di Cortina, vicino a una pista. Nella valanga in Val d’Aosta altre due persone sono state recuperate illese. La valanga si è abbattuta in una zona solitamente frequentata da snowboarder sotto la punta Ollietta a 2.500 metri di quota. Sono in corso verifiche da parte del soccorso alpino, anche con l’elicottero SA1, per verificare se ci siano altre persone coinvolte.

A Cortina una valanga con un fronte di 60 metri si è staccata oggi in Tofana, a Cortina, sotto il bordo di una pista da sci, la ‘Tofanina’. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Inizialmente era scattato l’allarme perché sembrava che uno sciatore mancasse all’appello, ma poi il turista è stato ritrovato in pista in un altro punto. Sul posto, per la bonifica della slavina, sono comunque arrivate le squadre del Soccorso alpino e del Sagf di Cortina, con un’unità cinofila. Effettuati i sondaggi, è stata esclusa la presenza di persone sono la massa di neve.

