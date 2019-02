BULLISMO: PREVENZIONE E CONTRASTO, CONVEGNO AL SENATO

Giovedì prossimo al Senato (Sala Koch), alla presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Salvatore Giuliano, si aprirà il convegno dedicato alla lotta al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo con la presenze del gotha dello sport italiano. Accompagnati dal presidente del Coni Giovanni Malagò saranno presenti i campioni olimpici Roberto Cammarelle (Boxe) Margherita Grambassi (Scherma), Carlo Molfetta (Taekwondo), Giulia Quintavalle (Judo), la vicepresidente Coni Alessandra Sensini (Vela) e Davide Benetello (Karate) con il vicepresidente Kelum Asanka Perera (Cricket) e Raffaella Masciadri (Basket) rispettivamente quest’ultimi vice e presidente del Comitato Direttivo della Commissione nazionale atleti Coni. «Sono da considerarsi allarmanti i dati che arrivano dal Tribunale dei minori e che riguardano i cosiddetti reati spia di particolari fenomeni quali il bullismo e le baby gang», dichiara Serena Parisi, presidente dell’Osservatorio Nazionale Bullismo. «L’allarme è contenuto nella relazione a corredo dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario e i fenomeni citati – continua – inducono a ritenere necessario porre in essere su tutto il territorio nazionale una forte attività di prevenzione». Per il ‘Comitato Unico di Garanzià del Cnr interverrà come relatrice la presidente Gabriella Liberati insieme a Oriana Ippoliti mentre tra i relatori al convegno ci saranno Licia Ronzulli, presidente Commissione Infanzia e Adolescenza Senato, Filomena Albano, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Interviene anche Giovanni Nistri, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Socializzare sul Web anche nelle ore notturne è diventata ormai un’abitudine, una vera e propria moda tra i ragazzi, che li porta a rimanere svegli tutta la notte per inviare messaggi e tweet, chattare e postare commenti o foto», continua Parisi. «Sleep texting, Vamping, Nomofobia sono le nuove patologie da iperconnessione sempre più diffuse che faremmo bene a conoscere tutti per poterle anche prevenire», aggiunge. Tra gli altri interverranno anche il campione olimpico ed ora parlamentare Felice Mariani e Cosimo Ferri, già sottosegretario alla Giustizia che insieme agli avvocati Marco Franco e Giorgia Venerandi toccheranno anche gli aspetti penali legati alla materia

