CSM:13 IN CORSA PER IL DOPO PIGNATONE, LO VOI TRA I PAPABILI

Il Csm dovrà scegliere tra tredici candidati il successore alla guida della procura di Roma di Giuseppe Pignatone, che a maggio compirà 70 anni e dunque lascerà la magistratura per raggiunti limiti di età. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la platea dei concorrenti appare ampia. Primo per anzianità il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, già considerato tra i «papabili», ed esponente di Magistratura Indipendente, la corrente più moderata delle toghe. E nella rosa dei favoriti potrebbero entrare anche, secondo il tam-tam delle prime indiscrezioni, il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo e il Pg di Salerno Leonida Primicerio, entrambi di Unicost, il gruppo di centro dei magistrati. L’unico magistrato della procura di Roma ad avere presentato domanda è il pm Michele Prestipino, che guida la Direzione distrettuale antimafia della capitale.

