IL PUNTO/Aspettavamo le nuove regole della Municipale? Adesso vediamo di farle applicare

C’è voluto del tempo, troppo. Ma finalmente il nuovo regolamento di polizia urbana c’è, è nero su bianco, finalmente approvato. Non è granchè, ad essere sincero, il problema è se e come sarà applicato, E da chi: dai nuovi cinquecento vigili? Vedremo. Alcune delle nuove regfole sono sicuramente interessanti, ora chi deve mantenere l’ordine ha le mani libere. Stop al rovistaggio tra i bidoni dell’immondizia. Finalmente, ma chi sfiderà il monopolio dei rom? Basta cantare sul bus. E se nevica? Prendi la pala e spazza davanti al tuo ingresso. Splendido.Lo impone l’articolo 23 del regolamento che stabilisce che “tutti i proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private destinate anche a giardino, sono tenuti a mantenerle costantemente pulite da sterpaglie, fogliame ed ogni altro materiale, al fine di evitare rischi di incendio” e che, soprattutto, “durante e dopo le precipitazioni atmosferiche e in caso di eventi atmosferici eccezionali che comportino accumulo di neve, grandine, acque meteoriche o fango, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di tenere sgomberi, dalle 8 alle 20, i marciapiedi fino alla larghezza di 2 metri in corrispondenza degli accessi”. Precisi precisi, mi raccomando. Adesso andatelo a spiegare agli interessati. Ancora. Vietato “respingere” chi ha bisogno di utilizzare i bagni e i servizi igienici nei bar come nei ristoranti, e in tutti gli altri esercizi commerciali di Roma, lo stabilisce l’articolo 18 del nuovo regolamento “E’ fatto obbligo agli esercenti degli esercizi pubblici di consentire l’utilizzo dei servizi igienici a favore della clientela – si legge nel testo – Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento sulla somministrazione di alimenti e bevande, i servizi igienici di cui ai commi precedenti devono essere tenuti in piena efficienza e puliti”. Sarà dura.

Secondo l’articolo 6 del regolamento, nei mezzi di trasporto pubblico capitolino è vietato salire ubriachi, sotto effetto di sostanze stupefacenti, mendicare, cantare e bere alcolici. Non è inoltre permesso portare oggetti pericolosi, per dimensione o forma, ad eccezione delle persone con disabilità o autorizzate dal gestore. Via anche i centurioni dai siti di interesse storico e archeologico della Capitale e caccia alle guide turistiche abusive. Lo prevede l’articolo 15 del regolamento. Stop ai brindisi sotto la luna e basta anche al rito della birra all’aperto in piena notte nelle aree del centro di Roma e della movida. Infine, divieto assoluto e definitivo anche ai famigerati pub crawl, i tour alcolici che spesso portano allo stordimento totale dei giovani partecipanti o a spaventose risse in piazza. Nelle aree sensibili del centro storico e della movida alle 22 scatterà il divieto di vendita di alcool da asporto e il divieto di consumo all’aperto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Mentre dalle 23 in poi sarà vietato il consumo all’aperto di bevande alcoliche in ogni genere di contenitore, come ad esempio il classico bicchierone da birra in plastica. Infine dalle 2 di notte sarà vietata la somministrazione in generale, anche interna.

C’è dell’altro, molto altro. Per ora è una scatola vuota. Sapranno riempirla gli uomini del comandante Di Maggio? In questo caso lo scetticismo è di rigore

