Metro C: ruote treni durano la metà: Roma metropolitane fa causa a consorzio

– Il Campidoglio, attraverso Roma Metropolitane, farà causa al consorzio Metro C. Al centro della probabile futura disputa legale c’è l’eccessivo consumo delle ruote dei treni della linea C. «Il problema – ha spiegato questa mattina durante la seduta della commissione capitolina Mobilità l’ingegnere di Roma Metropolitane Andrea Sciolti – si è manifestato sin dalle primo esercizio della linea. Per questo abbiamo provveduto a contestare la fornitura di armamenti e materiale rotabile come difetto grave al contraente generale (Metro C Spa ndr)». I danni diretti sono quantificabile nel costo anticipato che Atac ha dovuto sostenere sui deviatoi dei binari e per l’acquisto di nuove ruote. Da contratto, infatti, l’usura dei dischi sarebbe dovuta avvenire dopo 650mila chilometri, nella realtà le ruote sono state totalmente consumate dopo soli 350mila chilometri. Poco più della metà. Per questo, ha spiegato Sciolti: «Atac ha dovuto acquistare le nuove ruote in danno, proponendo alla commissione di collaudo una detrazione per qualche milione di euro dal contratto con il contraente generale che comunque, stiamo valutando, di chiamare per i maggiori danni in sede civile

