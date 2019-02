STADIO ROMA:COMMISSIONE SENZA M5S.OPPOSIZIONE VALUTA ESPOSTO

Si è svolta stamane la seduta della commissione Trasparenza, presieduta dal dem Marco Palumbo, e convocata sul progetto del nuovo Stadio della Roma. Ma alla riunione non hanno preso parte i 5 Stelle che hanno puntato il dito contro «l’errata modalità di convocazione della» stessa. Critiche dal Pd, con la consigliera Ilaria Piccolo che ha tuonato: «Chi può aver paura della trasparenza? Chi può aver paura della verità? Solo chi ha qualcosa da nascondere. Dopo i dubbi apparsi sui media sull’argomento ai grillini non resta che…scappare. Quanti scheletri ancora nell’armadio?». «Come membri di opposizione della commissione stiamo valutando un esposto perché sul tema manca trasparenza e chiederemo anche un incontro al Prefetto. Noi dobbiamo essere messi in grado di espletare il nostro mandato con tutti gli atti necessari», spiega Palumbo. Ieri sera il gruppo del M5S aveva comunicato che oggi non avrebbe preso parte alla commissione Trasparenza. «Non di certo per il tema, delicato e occasione di confronto democratico, ma a causa della errata modalità di convocazione della Commissione Trasparenza su cui si è negativamente espresso anche il Segretariato Generale, su richiesta del Gruppo M5S, quale organo deputato a sciogliere nodi giuridici ed interpretativi – avevano spiegato i pentastellati -, il cui parere mette in luce come diverse convocazioni della Commissione Trasparenza esorbitino dalle competenze regolamentari della commissione stessa».

