Bimbi maltrattati,libere tre maestre

Per Riesame non ci sono gravi indizi colpevolezza

Sono state scarcerate tre della quatto educatrici arrestate il 12 gennaio scorso su disposizione della magistratura barese per maltrattamenti su bambini autistici. Il Tribunale del Riesame ha accolto i ricorsi dei difensori di Rosa Stolfa e Letizia Lopedote, revocando la misura degli arresti domiciliari sia per carenza di esigenze cautelari che di gravi indizi. Per Rosalba Lovicario i giudici hanno disposto l’interdizione per un anno. Le indagate avevano dichiarato che le condotte ritenute maltrattamenti, erano tecniche terapeutiche di contenimento usate per calmare i bambini. Stando alle indagini, sarebbero stati documentati nell’istituto di Noicattaro (Bari) con video decine di episodi di presunti maltrattamenti, nei quali i bambini venivano legati alle sedie con le braccia bloccate dietro la schiena e messi a tacere quando urlavano e piangevano con fazzoletti sulla bocca fino quasi a non respirare, schiacciati contro il muro, sul banco o sul pavimento.

