CONTE IN IRAQ-LIBANO,A CENTRO DOSSIER MISSIONI ITALIANE

Una tappa in Kuwait, poi l’Iraq e il Libano, primo tra i leader europei dopo la formazione del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte riprende il filo degli impegni nell’area vasta attorno al Mediterraneo che lo hanno portato, da inizio anno, anche in Sahel ed Emirati Arabi. E, mentre è in corso una pianificazione che potrebbe portare al ritiro dei nostri militari dall’Afghanistan, si reca in visita a missioni consolidate come Unifil, che impegna 1.135 italiani, e «Prima Parthica» che conta tra Iraq e Kuwait 1.018 militari (ma c’è anche l’ipotesi della chiusura nel primo trimestre 2019 della task force che protegge la diga di Mosul). Prima tappa a Kuwait City, dove atterra in serata per un rapido saluto alle truppe italiane. Poi, mercoledì, l’Iraq, con impegni istituzionali a Baghdad ed Ebril. Infine, giovedì, Beirut, dove il presidente del Consiglio ha in agenda incontri istituzionali e una visita alla base «Millevoi» di Shama, per dare «un segno di vicinanza» ai militari impegnati «per la stabilità» della regione. La visita in Libano, in particolare, arriva a una settimana dalla formazione, dopo quasi nove mesi di stallo, del nuovo governo libanese, guidato dal primo ministro Saad Hariri e con una forte presenza del movimento sciita Hezbollah. L’auspicio di Conte è che si rafforzino «stabilità, unità e prosperità» del Paese e che il successo del nuovo esecutivo «incoraggi tutte le forze politiche a mantenere una chiara dissociazione dalle crisi regionali». A un Paese sotto pressione anche per l’afflusso di oltre un milione di profughi siriani, il premier ribadirà l’impegno per la cooperazione allo sviluppo e per rinsaldare scambi culturali e collaborazioni imprenditoriali. E garantirà che l’Italia prosegue, come deciso nella conferenza di Roma del 2018, nel rafforzamento del lavoro di formazione e addestramento militare, anche in chiave di contrasto al terrorismo. A Beirut Conte vedrà perciò prima il presidente del Consiglio libanese Hariri, poi il presidente della Repubblica Michel Aoun e lo speaker del Parlamento, Nabih Berri. Poi volerà alla base Millevoi di Shama, per un incontro con i militari di Unifil. Con una chiara attenzione alle missioni italiane, in un’area cruciale per la stabilità del Mediterraneo. In un momento in cui, anche alla luce della scelta americana, è in corso una riflessione sull’impegno in Afghanistan. (

Ti potrebbero interessare anche: