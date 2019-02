Dilettanti allo sbaraglio

In che mani siamo finiti. Dilettanti allo sbaraglio. E in che mani sono finiti i francesi. Dobbiamo fare un attimo mente locale per ricordare il nome del nostro ministro degli Esteri, Moavero. Il che significa che lavora sotto traccia e non finisce troppo spesso sui giornali da protagonista. La Farnesina dovrebbe avere ancora dei diplomatici di peso, valore ed esperienza. Sono stati il vanto del nostro paese, possibile che il nostro ambasciatore a Parigi e il segretario generale degli Affari Esteri non abbiamo saputo gestire i rapporti con il vicino paese transalpino, guidare, accompagnare, pilotare i nostri governanti in questo frangente? E’ ovvio, si è sbagliato tutto, da mesi a questa parte, ci si è messi nei guai sciaguratamente e per niente. Quando vale, quanto pesa l’orgoglio nazionale? Meno di niente. Pensate davvero che a Parigi si lascino condizionare da questi sentimenti? Fanno affari, fanno scelte di potere, sono arroganti, spesso stupidamente arroganti. Hanno i loro gilet gialli, se li gestiscono bene o male, ma hanno una credibilità sul piano internazionale che noi non riusciamo ad avere. Non è colpa del governo giallo-verde, era così anche prima. Ma per lo meno il tutto era mascherato da ipocrisie e sorrisi. Oggi la cosiddetta “diplomazia” è andata a farsi benedire, i leader dei due governi se le danno (metaforicamente) di santa ragione. Prima la questione migranti in tutte le salse, poi l’economia, i dispetti istituzionali, la Tav i gilet gialli. Macron ci ha trattato sempre con sufficienza, Salvini ha fatto la faccia feroce e i grillini hanno avuto la bella idea di andare a trovare direttamente i leader del movimento che sta mettendo in croce l’Eliseo. Parole pesanti, gesti eclatanti.I francesi sono egoisti e scorretti, gli italiani si comportano come dei ragazzetti di periferia. Non se ne esce. Conte non sa più che fare, la sua autorevolezza vacilla, Mattarella si tiene alla larga. Salvini e Di Maio, ciascuno per conto suo, sfidano il mondo, l’Europa, i poteri forti, la finanza internazionale. Un conto è non farsi intimidire, un conto è fare i bulli. Dove ci porterà tutto questo? Non si era mai vista una situazione del genere. Inutile fare previsioni, si rischia di sbagliare per difetto

