ANM, POLITICI NON SOPRA LEGGE, DOVERE INDAGARE SU TUTTI

«Tra i compiti che la Costituzione assegna ai magistrati vi sono il dovere e l’obbligo di svolgere indagini e accertamenti nei confronti di tutti, senza esclusioni». L’Associazione nazionale magistrati festeggia con un grande evento al quale era presente anche il capo dello Stato i suoi 110 anni di vita. E il presidente del sindacato delle toghe Francesco Minisci apre l’appuntamento con una relazione ad ampio raggio con un intero capitolo dedicato al rapporto con la politica. Un tema caldissimo soprattutto in questi giorni che al Senato pende la richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di Catania nei confronti del ministro Matteo Salvini per sequestro di persona, per aver tenuto per cinque giorni 177 migranti in condizioni critiche a bordo della nave Diciotti. Un quadro che Minisci ha ben chiaro quando ripete, facendole proprie, le parole pronunciate qualche mese fa dal Capo dello Stato: «non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici». E i magistrati, assicura Minisci, svolgono il loro ruolo «senza condizionamenti di tipo politico o ideologico». La loro adesione ai gruppi che compongono l’Anm «non c’entra nulla con l’imparzialità ed è sbagliato ogni parallelismo tra le correnti e la politica». Parole che non arrivano per caso: dopo la lettura da parte di Salvini in diretta Facebook della richiesta di autorizzazione a procedere, sul profilo del ministro si sono scatenate reazioni al vetriolo nei confronti dei giudici di Catania. E su qualche testata si è parlato di toghe di sinistra. Un fatto che ha spinto la maggioranza dei togati del Csm a chiedere una pratica a tutela dei giudici. La vicenda Diciotti sembra fare da sfondo anche ad alcuni passaggi degli interventi di due ospiti dell’evento, il ministro della Giustizia e il vice presidente del Csm. «La magistratura non risponde che alla legge e il suo agire non può e non deve subire né ingerenze né condizionamenti né pressioni improprie», dice David Ermini. Mentre Alfonso Bonafede rivendica la sua «personale linea ministeriale» «improntata sulla totale assenza di ingerenza nel lavoro della magistratura. La prima forma di difesa della magistratura consiste proprio in questo: nel non interferire con la funzione giurisdizionale» dice Bonafede che giudica «altrettanto importante l’autonomia della politica nell’adozione delle proprie scelte e, dunque, la necessità che il rispetto sia reciproco». Il Guardasigilli coglie l’occasione per tendere la mano al presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone, che ha presentato al Csm tre domande per altrettante procure, manifestando così l’intenzione di tornare in magistratura: con lui «c’è stata e c’è una proficua collaborazione,auspico che resti al suo posto sino alla scadenza naturale». Poi parlando con la stampa, definisce «indecente che alcuni giornalisti abbiano creato una fake news sui rapporti tesi tra Cantone e il governo».

