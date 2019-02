FRANCIA: BOCCIA, HANNO SUPERATO IL LIMITE

«Si è superato il limite. Non hanno ancora capito che stanno al governo e che l’opposizione è finita. Il loro comportamento è incomprensibile, crea disagio al paese e soprattutto all’economia. È una situazione inedita per la storia della nostra Repubblica». Lo dice, alla Stampa, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, sulla crisi diplomatica in atto tra la Francia e l’Italia. L’atteggiamento del governo italiano, secondo Boccia, «è inspiegabile. Il lunedì c’è chi parla da ministro e il martedì lo fa da leader del M5S. Salvini prova a normalizzare un Di Maio che continua a non arretrare. Che cosa non si fa per prendere consenso… Io – aggiunge – mi appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte perché normalizzi il rapporto dell’Italia con un grande Paese come la Francia. Tutta questa situazione serve solo a confondere gli italiani». «Il problema del nostro Paese – sottolinea – è il debito pubblico e il rallentamento dell’economia, prima ne prendiamo atto e meglio è. Invece ci distraggono con le loro iniziative». «Abbiamo invece bisogno – spiega – di un’Europa compatta e unita. Il bilateralismo ormai non è tra uno Stato e gli altri, ma tra l’Europa tutta e il resto del mondo. Altrimenti restiamo un nano politico. Ci stiamo comportando in modo provinciale». Boccia conferma quindi il bilaterale del mondo delle imprese in programma a Parigi: «Sì. Ho parlato al telefono con il presidente della Confindustria francese, a fine mese ci vedremo. Vogliamo realizzare un appello per l’Europa che parta da Francia e Italia per un’industria e una economia che uniscono. La politica oggi paradossalmente divide. A maggior ragione saremo a Parigi e quasi sicuramente nessun ministro italiano verrà».

