CENTRI SOCIALI: ANFP, NORME AD HOC PER MANIFESTANTI ARMATI

– «La violenza scatenata a Torino da centinaia di anarchici è la dimostrazione di come certi soggetti siano i veri nemici della democrazia e del diritto». Così Enzo Letizia, segretario dell’Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp). «Attaccare con lancio di bombe carta, pietre, tegole e bottiglie le forze dell’ordine, mettendo a repentaglio l’incolumità delle famiglie che vorrebbero vivere un normale sabato pomeriggio nella loro città, dovrebbe scatenare il rigetto da parte di tutta la società civile. Manifestare poi a difesa di una situazione di assoluta illegalità, ovvero l’occupazione di un asilo, – conclude Enzo Letizia – dovrebbe far riflettere sulla necessità di avere strumenti normativi adeguati per impedire a certi soggetti di scendere in piazza travisati ed armati

