COLPO FROSINONE, CIOFANI FRENA CORSA SAMP

– Impresa del Frosinone che espugna il Ferraris grazie ad un gol di Ciofani nel primo tempo e si avvicina a due punti dalla zona salvezza. Per la Sampdoria seconda sconfitta consecutiva arrivata nonostante un possesso palla superiore e un dominio pressoché totale. Squadre subito pericolose con due azioni da gol nei primi due minuti. Dopo sessanta secondi Sampdoria al tiro con Gabbiadini che colpisce male il pallone bloccato senza problemi da Sportiello, sul fronte opposto primo angolo per il Frosinone Capuano di testa di poco a lato. Passata la fiammata iniziale è la Sampdoria che prende il comando del gioco con il Frosinone che si difende però con ordine. Il predominio territoriale non basta però agli uomini di Giampaolo per trovare la via del vantaggio e anzi al 25 alla prima azione offensiva, esclusa quella iniziale, del Frosinone arriva il gol degli ospiti. Difesa blucerchiata in difficoltà con i laziali per per ben due volte vanno al cross senza problemi, nel secondo caso Goldaniga serve Ciofano, marcato a distanza da Colley, che batte Audero senza problemi. La Sampdoria prova a rispondere schiacciando ancora di più il Frosinone nella sua metà campo ma lo fa in maniera disordinata. Solo Quagliarella si fa trovare pronto ma quando riesce a concludere come al 37′ Sportiello riesce a salvare deviando la sua conclusione sul palo. A riposo in svantaggio la Sampdoria che esce dagli spogliatoi è tutta un’altra squadra. L’assedio alla porta di Sportiello inizia subito e nei primi cinque minuti il Frosinone non riesce a superare nemmeno la metà campo. Ma ancora una volta Quagliarella e compagni non riescono ad essere realmente pericolosi nonostante due angoli consecutivi nell’arco di sessanta secondi. Giampaolo prova così a cambiare inserendo Ramirez e Defrel per Saponara e Gabbiadini. Una mossa che non porta i frutti sperati. Nonostante un possesso palla superiore al settanta per cento infatti Sportiello nei primi 25′ del secondo tempo viene impegnato solo da un colpo di testa centrale di Andersen. Giampaolo prova così a cambiare ancora inserendo Sau, all’esordio assoluto con la maglia della Sampdoria e passando al 4-2-3-1. Mentre Baroni risponde prima con Gori e poi con Trotta. Ma è da un difensore che arriva l’occasione più importante per la squadra di casa. Angolo di Ramirez, Colley salta più in alto di tutti di testa e indirizza il pallone nell’angolino ma Sportiello si distende e con una mano salva la propria porta. Poco dopo ci prova Praet ma la sua conclusione è respinta ancora dal portiere del Frosinone. Il finale è ancora tutto di marca blucerchiata ma la diga costruita dal Frosinone regge e alla fine la squadra di Baroni conquista una vittoria fondamentale nella corsa per la salvezza.

