GRILLO, CARENZA PERSONALE IN ALCUNI OSPEDALI SARDI

Carenza cronica di personale medico, infermieristico e socio sanitario. È questa la criticità più importante riscontrata durante un sopralluogo all’ospedale San Martino di Oristano dalla ministra della Salute, Giulia Grillo, in tour in Sardegna per sostenere il candidato governatore del M5s, Francesco Desogus. «L’avevo rilevata già ieri al Sirai di Carbonia – ha sottolineato in diretta Facebook – da ciò derivano i ritardi nelle prestazioni proprio perché non si riesce a fare tutto». «Si continua a bloccare la volontà del mio ministero di superare il blocco delle assunzioni – ha spiegato – una cosa anacronistica che rischia di piegare la nostra sanità». «Abbiamo stanziato quasi 4 miliardi di euro per l’edilizia sanitaria che ancora non sono stati spesi – ha poi ricordato la ministra – nel frattempo le Regioni non riescono ad approvare alcune reti ospedaliere perché manca il personale». Tuttavia, ha aggiunto, «non spendere per le persone mi pare assurdo: possiamo avere tutte le macchine per tac e risonanze, che però rimangono chiuse se non c’è nessuno disposto a farle funzionare». Ecco perché, ha concluso, «le sfide da affrontare per il 2019 attengono ai pronto soccorso, le reti dell’emergenza e la carenza di personale

