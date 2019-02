Quel pasticciaccio brutto di Sanremo

Lasciateci andare controcorrente, evitiamo retorica e luoghi comuni, abbiamo il coraggio di dire come il bambino della fiaba di Andersen che “il re è nudo”. Forse la cosa migliore del festival è la cosa più clamorosa e sconvolgente per i benpensanti di una certa età. Ha vinto uno “straniero” un giovane di origine egiziana, si presume musulmano. E’ una scelta coraggiosa, di questi tempi. Il primo ad essere incredulo è stato proprio lui, certo non se l’aspettava. Ma in zona Cesarini forse qualcuno ha avuto un sussulto di dignità con una scelta eccentrica che farà discutere e aprirà uno dei tanti inutili e stucchevoli dibattiti che per finta appassionano l’opinione pubblica. C’è chi dice che non è una canzone italiana, quella che ha vinto, che il riferimento al ramadan la mette fuori gioco. E’ un fatto culturale, politico? Ma torniamo al festival, sgangherato, con brutta gente ad esibirsi, modesta, raccogliticcia, imbarazzante. Quando sono intervenuti gli ospiti si è vista la differenza sul piano canoro. Imbarazzanti i conduttori, pasticciati i siparietti. Con i soldi pubblici si poteva fare meglio. Certo si può dire che qualche cantante e qualche canzone erano di livello appena superiore agli altri, ma nel complesso tutto molto modesto. Modeste anche le performance dei big, si poteva fare di più e meglio. Ci ha fatto compagnia per cinque giorni, il festival, e siamo caduti tutti nella trappola. Si guarda per criticare, per farsi un’idea, per capire.Poi si resta agganciati, rapiti anche dall’orrido quando va in scena. Il festival se è tradizione e non va cancellato dai palinstesti dovrebbe avere di essere altra cosa per convincere. E’ andata male, rassegniamoci.

