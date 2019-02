Sanremo 2019, vince l’italo-egiziano Mahmood

Mahmood vince la 69esima edizione del festival di Sanremo. «Grazie mille a tutti, non ci sto proprio credendo: è incredibile. Io devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto, chi ha scritto con me il pezzo, mia madre, e voi conduttori». È visibilmente incredulo Mahmood all’annuncio della sua vittoria al festival. Virginia Raffaele lo abbraccia e gli dice: «È tutto vero».Mahmood, 27 anni, è arrivato al festival grazie alla vittoria a Sanremo Giovani. Nato a Milano da madre italiana e padre egiziano, nel 2018 ha pubblicato il suo primo ep, Gioventù Bruciata. Aveva già partecipato tra le Nuove Proposte nel 2016 e prima ancora nel 2012 aveva tentato la strada di X Factor. Nel suo curriculum anche collaborazioni con Fabri Fibra, e ha scritto per Marco Mengoni, Michele Bravi ed Elodie. Dietro di lui sul podio Ultimo e il Volo. Premio Tim music per il brano più ascoltato, vince Ultimo; Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, vince Simone Cristicchi; Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, vince Daniele Silvestri, Premio “Sergio Endrigo” alla migliore interpretazione, vince Simone Cristicchi; Ad aggiudicarsi premi della “Critica” e il premio “Lucio Dalla” è Daniele Silvestri con Argento Vivo.

Questa la classifica dei Big dal 4/o al 24/o posto, in ordine: Loredana Bertè, Simone Cristicchi, Daniele Silvestri, Irama, Arisa, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Ghemon, Ex-Otago, Motta, Francesco Renga, Paola Turci, The Zen Circus, Federica Carta e Shade, Nek, Negrita, Patty Pravo con Briga, Anna Tatangelo, Einar, Nino D’Angelo e Livio Cori.

