SANREMO: LE PAGELLE DELL’ULTIMA SERATA

– Queste le pagelle della serata finale del festival. CLAUDIO BAGLIONI: Sempre un passo indietro, al servizio del festival. Missione compiuta: da dirottatore a… prestigiatore. Sparisce per far posto alla musica. Compare come un deus ex machina al fianco degli ospiti. Non particolarmente a segno con Eros, ma intenso in una poetica Vedrai Vedrai di Luigi Tenco con Elisa. Stantii i siparietti con Bisio e Raffaele. VOTO: 7 VIRGINIA RAFFAELE: Il medley con le voci di Malika Ayane, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia fa dimenticare tutte le occasioni perse in questi 5 giorni. Il genio c’è, la bravura anche. In più voce e duttilità. VOTO: 8 CLAUDIO BISIO: Sfocato. Anche nell’ultima sera. Tre spalle non fanno un conduttore. Si è sentita la mancanza di qualcuno che tenesse la barra dritta. Avrebbe dovuto essere il suo compito. Ma non entra mai in parte. VOTO: 5.5 EROS RAMAZZOTTI: Riesce a trasformare l’Ariston in uno stadio dalle mille luci, con le torce dei telefonini accesi sulle note di Adesso Tu. 35 anni di carriera ben portati. Si porta dietro LUIS FONSI, il re del latino americano con Despacito per dare un pò di ritmo. VOTO: 7 RENATO POZZETTO E STATO SOCIALE: Apparizione a sorpresa per un’insolita accoppiata. In gara l’anno scorso la band bolognese torna a fare una capatina davanti all’Ariston. A beneficio dei fan del festival in attesa dei cantanti in gara, intonano E la vita, la vita, cavallo di battaglia di Cochi e Renato. Perfettamente in linea con la tendenza del Baglioni bis: incontro generazionale per un ideale passaggio di testimone. VOTO: 7 ELISA: Porta brividi d’emozione al festival. Insieme a Baglioni rende omaggio a Luigi Tenco, in un’intensa versione a due voci di Vedrai Vedrai, brano del 1965. Platea tutta in piedi. Le donne di questo festival si contano sulle dita, ma spaccano. Alla faccia di Renga, secondo cui le voci degli uomini sono migliori di quelle femminili. VOTO: 8 AUDIO: Dopo la menzione di (de)merito, e il giudizio sospeso, a fine festival il bilancio è negativo. Troppi problemi per uno spettacolo in mondovisione

