TURISMO: ROMA CAPITALE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DI MILANO

Da oggi e fino al prossimo 12 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano va in scena una Roma inedita. Quello milanese è un marketplace di settore imperdibile per la Città Eterna, che presenta la sua offerta turistica a 46.000 visitatori provenienti da 128 Paesi diversi. Ma in chiave innovativa: lo stand capitolino di quest’anno fotografa i percorsi sportivi, le esibizioni artistiche, gli eventi culturali ospitati in città, nella cornice dei suoi monumenti, dei siti archeologici, dei suoi scenari unici al mondo. «Fare jogging sui Fori Imperiali, seguire la Formula E all’ombra del Colosseo Quadrato, percorrere il centro storico coi runner della Maratona Internazionale – dice Carlo Cafarotti, assessore capitolino allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro – E ancora: festeggiare il Capodanno al Circo Massimo, e l’estate cittadina col ‘Rock in Romà e il ‘Roma Summer Fest’. Se finora l’offerta promozionale romana ha fotografato la meraviglia dei panorami adesso l’obiettivo si sposta sulle mille opportunità offerte da questi luoghi. Raccontiamo al mondo l’anima sportiva della capitale, un museo a cielo aperto». Focus quindi sui prossimi grandi appuntamenti dello sport e della cultura, protagonisti dello stand in cui albergatori, ristoratori e tour operator incontrano i buyer internazionali di settore. Le immagini del Capodanno di Roma si alternano sugli schermi a quelle dell’E-Prix di Formula E, seguita da 30 milioni di spettatori in tutto il mondo e 45 mila persone dal vivo, che per la seconda volta tornerà in città a partire dal prossimo 13 aprile. A precedere di qualche giorno questo rendez-vous internazionale, la 25a edizione della Maratona Internazionale di Roma, gestita quest’anno in sinergia con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. E per chi volesse scegliere Roma d’estate, oltre alla Notte Bianca dello Sport fissata a giugno, non mancherà la «colonna sonora» dei due festival diffusi sul territorio. Senza dimenticare la Half Marathon Via Pacis, in programma il 22 settembre. Dedicati all’enogastronomia, al congressuale, al misticismo e al classicismo, i 25 espositori dello stand illustrano nel dettaglio i sentieri del gusto e della natura, le mete della spiritualità, le potenzialità fieristiche e i tour della storia e del cinema.(

