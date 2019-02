Morta 17enne caduta dal sesto piano. Denunciò: «Un tassista mi ha stuprata»

Clamorosi sviluppi nell’indagine sulla morte di una ragazza di origine australiana, precipitata giù dal sesto piano in un appartamento vicino piazza Re di Roma, nella zona sud della Capitale. Con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte della 17enne australiana precipitata ieri sera dal sesto piano di un palazzo in via Pomezia, nella zona di piazza Re di Roma, e morta stamattina in ospedale.

“Violenza da un tassista”. La ragazza di 17 anni morta dopo essere precipitata da un appartamento al sesto piano a Roma a metà gennaio denunciò di essere stata violentata da un tassista. Sulla denuncia di violenza erano già in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Roma per accertare i fatti e individuare il responsabile. Gli investigatori ipotizzano il suicidio ma è da chiarire se la violenza denunciata sia all’origine del gesto. La ragazza di origini australiane, che viveva a Roma con la famiglia, spesso si appoggiava a casa dell’amica, un’universitaria di 19 anni, dove ieri si è verificata la tragedia.

La dinamica. La 17enne si è gettata ieri sera dal sesto piano dell’appartamento dell’amica, dove era appena rientrata. La giovane era stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ed è deceduta poco dopo. L’amica è stata ascoltata dagli investigatori proprio per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Agli investigatori la 19enne ha detto di non essersi accorta di nulla perché, una volta arrivate a casa la 17enne si sarebbe chiusa in camera da letto mentre lei era in un’altra stanza.

